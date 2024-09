Giuseppe Fiorello torna in tv con "I fratelli Corsaro": "Per una volta sono io il maggiore"

Fiorello ha però chiesto di poter interpretare il più scanzonato Fabrizio, per mettersi alla prova con un personaggio lontano dal suo modo di essere: "A un certo punto, però, ho detto: scusate, ma io mi vorrei regalare l’opportunità di fare un personaggio che è un po' più lontano da me. In tv sono sempre stato l'eroe positivo a tutto tondo, ora vorrei interpretare un uomo con qualche ombra caratteriale. Così sono diventato Fabrizio, che rifugge la stabilità sentimentale, lascia correre le cose, si sveglia più tardi del fratello... Quello che mi piace di lui è che ha fiuto, ma non è il primo della classe e non lo vuole esserlo. Mi piace l’ironia che usa con il fratello e con Paolo sul set c'è stato costantemente un rapporto di fraterna complicità".