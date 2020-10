Giulio Berruti fa commuovere Silvia Toffanin: "Vorrei abbracciarti"

Giulio Berruti saluta con grande affetto Silvia Toffanin al termine dell'intervista rilasciata durante la puntata di "Verissimo". "So che stai vivendo un momento molto delicato, non posso abbracciarti, ma vorrei farlo", afferma l'attore riferendosi al grave lutto che ha appena colpito la conduttrice del programma, cioè la morte della madre Gemma.

"Anche io ho perso poco tempo fa una persona molto importante, a cui ero legatissimo, mia nonna", si confida il modello ricordando poi le parole che gli disse in passato suo nonno in punto di morte. "Io sono convinto - ha poi concluso Berruti - che lei ti stia guardando ed è molto orgogliosa che tu oggi sia qui. Ti voglio tanto bene". Impossibile per Silvia Toffanin trattenere le lacrime.