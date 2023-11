Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Ecco le regole per non scoppiare"

La coppia nata al "Grande Fratello Vip" dispensa suggerimenti per far funzionare la relazione

A "Tv, Sorrisi e Canzoni", i Pralemi hanno dettato le regole d'oro per mantenere vivo l'amore: "Rispettare la privacy del partner e i suoi spazi. No alla gelosia malata e poi la complicità, è un tassello in più che si aggiunge al rapporto".

Leggi Anche Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, famiglia allargata in vacanza a Miami

Tgcom24

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli al "Grande Fratello Vip" Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli ne hanno superate di prove da quando si sono incontrati al "Grande Fratello Vip". Lui aveva appena chiuso una tenera amicizia con Elisabetta Gregoraci e una volta finito il reality hanno dovuto fare i conti con la distanza. Giulia a Milano per lavoro e Pierpaolo a Roma, dove viveva il figlio avuto da Ariadna Romero.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono lasciati? Dopo sono arrivate la convivenza, il sogno di nozze e figli. Anche una coppia solida come loro, però, stava per scoppiare per una brutta crisi che li ha travolti a inizio anno. Grazie ad Alfonso Signorini si sono riconciliati e hanno trovato un nuovo equilibrio tra impegni, ambizioni professionali e organizzazione della loro famiglia allargata. Al momento sembra stiano attraversando un altro momento di turbolenza, si impegnano ogni giorno per migliorare la relazione ed evitare inutili litigi.

Giulia Salemi al fidanzato: "Privacy e no alla gelosia eccessiva" "La complicità di coppia, è un tassello in più che si aggiunge al nostro rapporto. Ci prendiamo sempre in giro e questo è un po’ il nostro segreto...", raccontano a 'Sorrisi'. La prima regola è rispettare la privacy e gli spazi del compagno/a, cercando di avere fiducia reciproca: "Non controllare il cellulare del proprio partner, rispettare gli spazi altrui e lavorare su alcuni punti critici, migliorando insieme".

"Non opprimete il partner" Bandita poi anche l'eccessiva gelosia e il voler cambiare la persona che si ha a fianco: "Non opprimere il partner: no alla gelosia malata! Rispettare il carattere e l’individualità dell’altra persona senza volerla trasformare a tutti i costi – aggiunge la Salemi - Non va cambiato chi si sceglie di avere accanto, va incentivato a migliorare. Secondo me per questo è fondamentale preservare i propri spazi, il lavoro, le amicizie e scindere le cose".