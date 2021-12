Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli cacciati da un ristorante a Parigi: scopri perché

Le vacanze d'amore di Giulia e Pierpalo a Parigi (con disavventura) 1 di 17 2 di 17 instagram 3 di 17 instagram 4 di 17 instagram 5 di 17 instagram 6 di 17 instagram 7 di 17 instagram 8 di 17 instagram 9 di 17 instagram 10 di 17 instagram 11 di 17 instagram 12 di 17 instagram 13 di 17 instagram 14 di 17 instagram 15 di 17 instagram 16 di 17 instagram 17 di 17 leggi dopo slideshow ingrandisci

Disavventura parigina per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, in vacanza per qualche giorno nella città degli innamorati. Arrivati in ritardo (a causa del traffico, come racconta l'influencer) in un ristorante, precedentemente prenotato e pagato, i due fidanzati sono stati letteralmente cacciati via. "Sono senza parole. Che maleducazione, che arroganza, che cafoni. Cena prenotata da settimane e già pagata, siamo arrivati e ci hanno mandato via in malo modo nonostante gli avessimo spiegato in modo carino i problemi avuti con il traffico...".