Giulia Pauselli, la ballerina di "Amici" si rifà il seno: "Voglio sentirmi di nuovo bella"

La maternità è stata uno step importante per Giulia Pauselli, ma dopo l'arrivo del figlio Romeo (avuto con il collega Marcello Sacchetta) la ballerina non ha voluto mettere da parte la sua femminilità: "Questa è una storia d’amore e di cambiamenti. Oggi sono una mamma innamorata follemente del suo bambino ma non dimentico Giulia donna e il diritto di sentirmi bella nuovamente. Ho preso questa decisione di pancia o, forse, sarebbe meglio dire di petto". Su Instagram ha condiviso una serie di scatti in intimo del suo corpo prima, durante e dopo la gravidanza: "Guardo questa immagine fatta di ricordi e provo un senso d'amore e gratitudine immenso per l'esperienza che la vita mi ha donato, ma oggi un regalo me lo faccio io. E' una storia di cambiamenti, d'amore e di body positivity. Non dobbiamo smettere di sentirci belle, di farci belle, di essere belle!". Anche durante la gravidanza Giulia Pauselli non aveva mai smesso di seguire la sua passione e ballare, almeno finché il pancione gliel'aveva concesso.

La ballerina professionista di Amici si è sottoposta a una mastoplastica additiva e ha aggiornato i follower in tempo reale: dal ricovero in clinica al ritorno a casa, fino alle cure post-operatorie di cui necessita il seno. "Notte un po' complicata per il sonno ma mi sono svegliata con pochissimo fastidio. La sensazione è quella di avere fatto 10 ore di pettorali", racconta lei dal divano di casa. In un altro scatto, con il sorriso sulle labbra, mostra la fascia che le protegge il seno e spiega: "Tutto bene e stra felice! Autonoma quasi in tutto, ovviamente sempre attenta alle indicazioni post-operatorie. Grazie per condividere attraverso i messaggi le vostre esperienze e curiosità".