"Giornata mondiale contro la violenza sulle donne", tre nuovi spot sulle reti Mediaset

Sostegno alle vittime

Dall’inizio dell’anno oltre cento donne sono state assassinate, in gran parte per mano di un familiare o di un ex compagno. In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, che si celebra il 25 novembre, Mediaset trasmetterà la sua nuova campagna a sostegno delle vittime su tutti i mezzi (TV, radio, web e social), invitandole a contattare il 1522, numero verde anti-violenza e stalking attivo 24 ore su 24.