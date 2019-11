Giorgia Meloni e il tormentone web: "Mi darò alla musica, mi sa che va meglio"

"Mi darò alla musica, mi sa che va meglio". Giorgia Meloni commenta così, ai microfoni de "Le Iene", il tormentone che la vede protagonista e che è ormai diventato una hit sul web. Il merito è del collettivo Mem&J, che ha remixato alcuni passaggi del suo discorso pronunciato lo scorso 19 ottobre in piazza San Giovanni a Roma.

"Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana", spopola da giorni sui social contagiando anche personaggi famosi come Chiara Ferragni, la rapper Miss Keta e Gazzelle. La trasmissione di Italia Uno ha deciso di interpellare sul fenomeno del momento anche tre persone che di musica e di contest musicali se ne intendono: Mara Maionchi, Elio e Simona Ventura.

"Non si riesce a stare fermi. La prenderei però nella mia squadra di Strafactor, perché credo che il pubblico non sia ancora pronto. È troppo avanti", commenta Elio mentre la Ventura non ha dubbi: "La prenderei subito nella mia squadra di The Voice".