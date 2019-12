Ginevra ha 19 anni e la decima di seno: "Vorrei operarmi per ridurlo"

"Ho una decima di seno in continuo aumento, con conseguente disagio psicologico e fisico. Vorrei operarmi per ridurlo. In Sardegna l’attesa è lunghissima nel settore pubblico mentre il privato non è accessibile per i costi elevati", questa la lettera di Ginevra, 19enne sarda, che ha scritto a "Pomeriggio Cinque". Il professore Pietro Lorenzetti ha accettato di aiutarla programmando l’operazione di riduzione del seno a gennaio. "Ho questo problema da quando ho 12 anni, penso di sottopormi all'intervento da tantissimo tempo", ha raccontato la ragazza che ha poi spiegato le difficoltà di vivere con la sua gigantomastia.