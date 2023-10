Gina Lollobrigida, Rigau: "Gina è stata circonvenuta da Piazzaolla"

"Gina è stata circonvenuta da Andrea Piazzolla". In attesa della sentenza fissata per il 13 novembre nei confronti di Andrea Piazzolla, l'ex marito di Gina Lollobrigida, Javier Rigau, continua ad attaccare la figura dell'ex factotum della "Bersagliera". Piazzolla è accusato di circonvenzione di incapace per avere sottratto beni al patrimonio della attrice tra il 2013 e il 2018.

Ospite di "Pomeriggio Cinque", Rigau è tornato a puntare il dito contro il suo storico rivale. Nell'intervista con Myrta Merlino ha toccato diversi punti della storia che lo ha legato alla Lollo: "Ho conosciuto Gina quando ero un teenager - ha raccontato -, il tema del matrimonio, come la stessa Gina ha raccontato più volte in diverse intervist è arrivato quando avevo trent'anni. Era il 2001, ma mia madre non era favorevole a questa unione, così Gina disse di aspettare fino a quando mia madre sarebbe stata d'accordo. Nel 2006 Gina poi organizzò il matrimonio con l'agenzia Saxon Group, inizialmente si doveva fare a New York ma poi fu spostato a Roma".

Qualche tempo dopo, però, la stessa Gina avrebbe parlato di quel matrimonio come di "una farsa", accusendo proprio Rigau di essere interessato esclusivamente al suo patrimonio. Per Rigau, però, queste affermazioni sono state indotte da Piazzolla: "Tutto quello che Gina ha detto dal 2010 è dovuto al fatto che era stata circonvenuta da Piazzolla - ha spiegato -, medici e psichiatri lo hanno scritto in maniera precisa. Lei interpretava la realtà secondo quello che le diceva Piazzolla. C'era sempre prima Piazzolla".