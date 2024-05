Gigi D'Agostino sulla malattia: "Sto meglio, ma la paura non va mai via"

"Quando ti succedono queste cose, il dolore ti porta via tutto il resto. Ti si offusca la mente, la mattina aspetti solo che arrivi la sera per soffrire meno: non è vita". Ospite in esclusiva a "Verissimo", Gigi D’Agostino racconta per la prima volta in televisione il suo calvario, causato da una grave malattia che l’ha tenuto lontano dalle scene dal 2021.

"Quando vedi quel buio non sai neanche cosa ti potrà succedere domani", spiega a Silvia Toffanin il dj, ammettendo di essere ancora inquieto, nonostante il periodo più complicato sia alle spalle. "La paura non va mai via, anche se stai meglio non può scomparire: c’è ogni secondo".

Nel frattempo, il capitano della musica dance tricolore si prepara per il suo ritorno dietro la console, previsto a giugno a Milano: "Sono molto emozionato, anche perché durante i momenti brutti pensavo a quando avrei risuonato. La musica è forza, più suono e più ne ricevo. È magica".