Gigi D’Agostino torna al Festival di Sanremo 2024 , dopo la malattia affrontata nell’ultimo periodo, e fa ballare per circa mezz’ora il pubblico della nave da crociera ormeggiata nella città ligure e per pochi minuti anche il pubblico dell’Ariston.

Tgcom24

Nel 2021 l’annuncio della malattia "Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo", aveva scritto Gigi D'Agostino in un messaggio social shock sulla sua pagina ufficiale. "È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma. Mi ha reso molto debole" aveva aggiunto il dj noto come GigiDag. E aveva concluso: "Ma continuo a lottare, spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza. Mi scaldano il cuore".

La speranza in un post del 2022 Gigi D’Agostino era tornato sui social nel novembre del 2022 condividendo un’immagine in cui si mostrava sorridente il suo volto a metà, sullo sfondo di un lago. Non c’era scritto nulla, ma lo scatto e le emojii, una di un cuore e l'altra della mano con le dita incrociate, lasciavano intendere che il peggio fosse passato. Nel dicembre del 2023 Gigi D'Agostino riappare su Instagram con un post e una immagine in bianco e nero: in un'ora raccoglie oltre 30mila like e migliaia di commenti.