Gianni Sperti a "Verissimo": "Sono stato vittima di stalking"

Ospite a "Verissimo" l'ex ballerino Gianni Sperti parla del suo legame con la sorella Cinzia, una complicità forte che nel tempo ha fatto precipitare il rapporto col cognato, degenerato poi in una denuncia per stalking: "Non ho mai ceduto però alla fine è successo", racconta l'opinionista di "Uomini e Donne". "Lui non riusciva ad accettare il feeling tra me e mia sorella e mi ha incolpato per la fine della loro relazione". Nonostante siano passati anni Sperti spiega come sia stata giusta la sua decisione di sporgere denuncia. "Non si può vivere nella paura di uscire di casa per qualcuno che ci fa del male. Voglio sentirmi libero di vivere la mia vita", afferma l'ex ballerino.

Insieme alla sorella Cinzia, Gianni Sperti lancia poi un messaggio a tutte quelle persone che sono vittime di stalking. "Bisogna denunciare sempre". Infine Cinzia Sperti aggiunge l'importanza di seguire un percorso di psicoterapia per uscire dal trauma di un amore tossico. "Mi sono fatta aiutare, per un anno sono stata in terapia".