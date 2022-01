Gianni Morandi rischia la squalifica da Sanremo: pubblicato su Facebook il brano in gara

Un video di backstage, condiviso su Facebook per circa mezz'ora, nel quale si possono ascoltare stralci del suo inedito in gara al Festival di Sanremo "Apri tutte le porte" potrebbe costare caro a Gianni Morandi. Il cantante infatti rischia la squalifica dalla kermesse canora. Il regolamento vieta la diffusione e l'ascolto delle canzoni prima del Festival, e anche se la clip è stata quasi subito rimossa, qualcuno potrebbe averne registrato degli estratti. Molto dipende però adesso dalla durata del brano svelato e da quanto sia quindi riconoscibile. In passato simili "errori" sono stati poi definiti "innocui" ai fini della squalifica, perché non minavano la caratteristica di "novità" richiesta al brano in gara.



A riportare la notizia è stato il sito All Music Italia, a cui molti lettori avevano segnalato la presenza del post sulla pagina Facebook ufficiale di Gianni Morandi. Stando alle loro segnalazioni il cantante avrebbe pubblicato un video esplicativo sulla nascita e la registrazione del brano in gara a Sanremo, "Apri tutte le porte", scritto da Jovanotti e prodotto da Mousse T, facendone ascoltare in sottofondo alcuni stralci.

Negli ultimi anni altri artisti hanno commesso simili leggerezze, e proprio lo scorso anno anche Fedez è stato a rischio eliminazione proprio per lo stesso motivo. Il rapper pubblicò per sbaglio un video in cui si poteva ascoltare una piccola parte della canzone "Chiamami per nome" cantata con Francesca Michielin. Il direttore artistico e la Rai decisero però che i minuti di brano diffusi non erano abbastanza per riconoscere la canzone. La parola adesso, anche nel caso di Morandi, spetta nuovamente a loro.