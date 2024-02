E Gerry Scotti tira fuori 5 cellulari dalla sua "Tuta gold"

Leggi Anche Gerry Scotti è il personaggio più memato dell’anno

Tgcom24

Il conduttore è da tempo diventato una star dei social, sia direttamente che indirettamente, al punto da diventare il personaggio più memato del 2023. Su TikTok, dove può esprimere la sua vena ironica a briglie sciolte ha raccolto quasi un milione e mezzo di follower arrivando a conquistare anche le generazioni dei giovanissimi che magari non sono così abituati a media per loro "antico" come la televisione lineare.

Gerry è poi così attento al nascere di nuove tecnologie che per Natale ha pubblicato "Gerry Christmas", il primo disco ufficiale realizzato con l'intelligenza artificiale, partendo come idea proprio dai meme realizzati su di lui con l'AI e diventati popolarissimi su Instagram, per poi arrivare a utilizzare la tecnologia per "aiutare" l'interpretazione vocale delle canzoni.