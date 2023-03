"C'è posta per te", Gerry Scotti è la sorpresa di Irene per il fratello Daniele

Gerry Scotti è l'ospite nella puntata finale della ventiquattresima stagione di "C'è posta per te", il people show di Maria De Filippi. Il noto presentatore tv ha incontrato Irene che si sente in colpa col fratello minore Daniele per non essergli stata vicino durante la malattia dei genitori, morti a pochi mesi di distanza tra febbraio e maggio 2022. La donna ha voluto fare una sorpresa alla persona più importante che le è rimasta. "Hai capito prima di me che mamma era malata. Sono grata a lei e a papà per avermi dato un fratello come te", scrive Irene in una lettera.

Il dolore comune per la perdita dei genitori è acuita dalla distanza geografica che separa i due fratelli: Irene è rimasta nel paese natale in Sicilia mentre Daniele è si trasferito a Cantù, in provincia di Como. "Non sono stata una sorella maggiore presente. Dopo montagne di dolore voglio dirti che sei la persona più importante che è rimasta nella mia vita", dice Irene che poi gli chiede una promessa: "Restiamo in contatto e vieni più spesso a trovarmi".

Poco dopo Gerry Scotti scende dalle scale del programma di Canale 5 e abbraccia Daniele. Come ricordato da Maria De Filippi nell'introduzione della storia il presentatore è stato per la famiglia di Irene e Daniele un idolo del piccolo schermo amato da tutte le generazioni. "Sono figlio unico ma agli amici che hanno fratelli dico sempre loro di provare a superare i conflitti prima che la vita li metta di fronte a prove dure, a volte basta anche solo un messaggio sul telefono", dice Gerry che poi consegna a Daniele un mazzo di tulipani con dentro una sorpresa.