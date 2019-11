Gerry Scotti: "Mio figlio sta bene dopo l'incidente, sta facendo un corso da sommelier"

Intervista a 360 gradi per Gerry Scotti a "Verissimo". Il noto conduttore ha ripercorso la sua carriera di "re dei quiz", insieme a Silvia Toffanin, ma ha anche raccontato aspetti della sua vita privata. Come lo stato di salute del figlio 27enne Edoardo, vittima di un terribile incidente in moto: "Ora sta bene, ha recuperato al 95%, siamo stati fortunati" ha detto Gerry precisando che il suo rampollo ora sta seguendo un corso di sommelier e si occuperà, presto, dei vini prodotti dalla famiglia nell'Oltrepò Pavese. Non mancano ricordi sui quiz da lui condotti, "mi emoziono sempre con i miei concorrenti", e un sottile attacco ad altri talent: "Noi a 'Tu si que vales' non abbiamo auricolari come in altri programmi, è tutto improvvisato, senza copione".