Gerry Scotti porta nei segreti de "La ruota della fortuna": "E' come la vita"

Scotti racconta così come si prepara per ogni puntata e cosa accade dopo le registrazioni. Per il conduttore è fondamentale conoscere i concorrenti, "scoprire delle note curiose per presentarli", ma allo stesso tempo ci tiene a mantenere un effetto sorpresa per quanto lo riguarda. "Non voglio sapere nulla dei contenuti dei giochi - svela -. Mi piace divertirmi insieme con i miei concorrenti e giocare con loro".