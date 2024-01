L'ex gieffino non ha fornito molti dettagli limitandosi ad informare i suoi follower: "Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni", ha detto l'influencer: "Devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla, che faccio fatica a muovere", ha continuato mostrando il corpo e gli evidenti segni dell'aggressione.

George Ciupilan mostra i lividi sul volto in un video su Instagram diventato in poche ore virale.

Tgcom24

Ciupilan, che è stato uno dei protagonisti del "Grande Fratello Vip" nel 2022 e che ha poi rafforzato la sua popolarità su TikTok, dove ha quasi due milioni di follower, ha denunciato la violenta aggressione in un filmato su Instagram dove è comunque seguito da quasi 600mila fan attribuendola alla sua popolarità: "Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità".

Il ventiduenne si augura poi che a nessun altro debba capitare qualcosa di simile: "Spero che a nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro possa succedere una cosa di questo tipo e debba correre rischi per la propria salute come sta succedendo a me in queste ore". E infine si accomiata promettendo maggiori informazioni.



Il video è diventato immediatamente virale sui social e tantissimi sono stati i commenti di solidarietà da parte dei fan e degli ex colleghi gieffini da Matteo Diamante che ha scritto: "Fratellino denunciarli è il minimo così pagheranno per quello che hanno fatto e anche tanto!!!" e Patrizia Rossetti, che ha aggiunto: "George tesoro mi spiace tantissimo!! Gli umani stanno diventando davvero ignobili!! Non ho parole per questi schifosi!!!".

Le confessioni di Ciupilan a Verissimo nel 2023 L'ex inquilino del "Grande Fratello Vip" aveva raccontato a "Verissimo" i problemi con l'alcol, nati dopo le prime esperienze in tv. "Avevo iniziato a bere un po' troppo perché non riuscivo a reggere la pressione. Non riuscivo a gestire l'improvvisa notorietà" e aveva poi aggiunto: "L'alcol era diventato il mio sfogo. Quando bevevo, usciva un lato aggressivo di me, che non mi piaceva". Il 30 gennaio 2022 il giovane di origini rumene ha deciso di non bere più.