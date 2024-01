Aggressione a George Ciupilan: "Mi hanno preso in 6 fuori una discoteca"

A "Verissimo" l'influencer ed ex gieffino: "Non conoscevo nessuno di loro, non ho spiegazioni, credo sia la popolarità"

Ospite a "Verissimo" George Ciupilan, influencer ed ex gieffino, racconta l'aggressione subita qualche giorno fa fuori una discoteca ad Albissola: "Sono uscito con i miei amici per divertirmi e passare un po' di tempo con loro. Quando sono entrato nel locale mi sono sentito subito gli occhi puntati addosso, poi sono iniziate le offese e le prese in giro. Per capire bene la situazione sono uscito fuori ma non c'è stato alcun dialogo".

Durante l'intervista Ciupilan ha ammesso di non conoscere i suoi aggressori e che il motivo che li avrebbe spinti ad aggredirlo dipendevano forse dalla sua popolarità ottenuta partecipando al "GF Vip" e dal lavoro come influencer. "Mi hanno preso in 6 fuori la discoteca. Mi hanno messo le mani al collo e preso a calci e pugni. Mi hanno rotto il labbro e colpito allo zigomo che si è subito gonfiato. Ero solo, solo dopo i miei amici hanno capito cosa stava succedendo" ha proseguito.

George Ciupilan ha inoltre confidato a Silvia Toffanin di non essere andato subito al pronto soccorso per non far preoccupare sua madre: "Il giorno dopo quando mi ha visto è scoppiata a piangere e solo dopo insieme siamo andati in ospedale".