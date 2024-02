Dopo i fischi a Sanremo, Geolier: “E' stato un momento difficile”

Geolier: "Ha vinto il rap"

Soltanto dopo qualche ora, Geolier si gode davvero la vittoria della serata cover al Festival di Sanremo 2024 e ridimensione i fischi: “Però alla fine è un parere, le persone potevano applaudire come restare neutrali". Geolier all’Ansa dice di esserci rimasto malissimo per la reazione del pubblico dell’Ariston e di essere stato "colpito molto le esibizioni di Angelina e Annalisa. Angelina mi ha emozionato tantissimo, anche a mia mamma è piaciuta tantissimo - che poi mia madre dovrebbe essere dalla mia parte a prescindere - dice ridendo -. Però è normale son contento per come è andata: non ho vinto io, ha vinto il rap ieri. E sono felice di questo".