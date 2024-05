Ucciso durante un furto Johnny Wactor, attore della serie tv "General Hospital"

Secondo la polizia, il 37enne aveva sorpreso tre persone mentre stavano cercando di rubare il convertitore catalitico della sua auto e, quando è intervenuto, uno dei ladri ha sparato contro di lui. I soccorritori hanno trasportato Wactor in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare.

Tgcom24

"L'intera famiglia di General Hospital ha il cuore spezzato nel sentire della prematura scomparsa di Johnny Wactor. Era davvero unico nel suo genere ed è stato un piacere lavorare con lui ogni giorno. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno ai suoi cari in questo momento difficile", si legge sul profilo X della serie tv americana.

In "General Hospital" Wactor aveva interpretato il personaggio di Brando Corbin. In carriera ha anche recitato nelle serie "Siberia" e "Army Wives", oltre che nei film "Uss Indianapolis: Men of Courage" e "Supercell".