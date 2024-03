Gemma Galgani: “Se Riccardo tornasse a Uomini e Donne? Preferirei di no, per il bene di Ida"

Ospiti a "Verissimo" per raccontare la loro bella amicizia, nata negli studi di "Uomini e Donne", Gemma Galgani e Ida Platano parlano del loro percorso all'interno del dating show di Canale 5, soffermandosi - tra le altre cose - sulla storia tra la parrucchiera bresciana e Riccardo Guarnieri.

"Con lui sono stati anni difficili, tormentati, da cui non riuscivo a uscire", ammette la tronista. "È una cosa passata. A volte ci sono stati dei momenti forti, e anche indimenticabili, quindi quando ne parlo magari mi fa ancora un certo effetto, ma ormai è passato".

A proposito dell'uomo, Galgani si dice preoccupata di un suo eventuale ritorno a "Uomini e Donne": "Preferirei non rivederlo, per il bene di Ida, non sono stati momenti facili per lei. So quanto fosse forte il suo malessere perché c'era proprio un vuoto sentimentale: i suoi sentimenti non erano ricambiati allo stesso modo".