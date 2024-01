Gatto scomparso, la moglie di Frassica insulta e lancia pietre ai vicini: le immagini a "Fuori dal coro"

Per la vicenda legata alla scomparsa di Hiro , il gatto di Nino Frassica scomparso nei primi giorni di settembre a Spoleto dove l'attore si trovava per alcune riprese televisive, la procura ha indagato la moglie dell'attore, Barbara Exignotis , e la figlia della donna per stalking e diffamazione.

Come mostrano gli audio e i filmati mandati in onda dalla trasmissione di Mario Giordano su Rete 4, è possibile vedere come la moglie del noto attore stia rendendo impossibile la vita dei suoi vicini. In particolare in un filmato si vede la donna dopo aver lanciato una pietra alla finestra della famiglia con cui condivide il pianerottolo. Una volta, inquadrata, dallo smartphone la donna insulta la dirimpettaia: "Fottiti in c**o", esclama la donna mostrando il dito medio.

Eppure, stando a quanto trapela dalle forze dell'ordine, i vicini non avrebbero in alcun modo ostacolato le indagini: anzi, avrebbero collaborato per far sì che il gatto Hiro tornasse dalla sua famiglia. Nonostante questo, la moglie di Frassica ha continuato a lanciare minacce e fare chiamate, in cui si sente dire frasi molto forti come: "Devi morire bast***o, pezzo di me**a. Tu e la tua famiglia".