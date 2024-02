La serie tv racconterebbe i fatti che portarono alla conquista del continente di Westeros da parte di Aegon I e la nascita della dinastia dei Targaryen, più volte citati in Game of Thrones e nella prima stagione di House of the Dragon. Aegon, con le sue sorelle-mogli Visenya e Rhaenys, riuscirono grazie al loro esercito e ai loro tre draghi a conquistare e unire i sette regni fatta eccezione per Dorne. Aegon divenne quindi il primo re di Westeros, il primo a sedersi sul Trono di Spade, il capostipite della dinastia che avrebbe poi dato i natali a Daenerys.

Gli altri spin off di "Game of Thrones"

Nel 2018 è terminato "Game of Thrones" e da lì sono nati tanti progetti spin-off. Fino a ora l’unico ad aver visto la luce è "House of the Dragon", la cui prima stagione è andata in onda nel 2022. Un altro progetto è naufragato invece: "The Long Night" era stata creata da Jane Goldman ("Kick-Ass", "X-Men: L'inizio") e da George R.R. Martin. Come protagonista era stata scelta Naomi Watts, e doveva essere ambientata circa 10mila anni prima degli eventi della serie originale, narrando il periodo di tempo in cui gli Estranei invasero Westeros. Nel corso del 2024 dovrebbero partire invece le riprese di un altro prequel, "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knigh"t, basato sui racconti con protagonisti i personaggi di Dunk ed Egg, che si svolgono un secolo prima degli eventi di "Game of Thrones". Annunciata poi la lavorazione di una serie sequel incentrata su Jon Snow, interpretata da Kit Harington.