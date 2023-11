Furkan Palali, il Fikret di "Terra Amara": "Ho iniziato a recitare per una delusione d'amore"

"Ho iniziato a recitare per una delusione d'amore". Ospite a "Verissimo" l'attore Furkan Palali, tra i protagonisti di "Terra Amara" racconta come ha intrapreso la carriera nel mondo dello spettacolo che lo ha portato al successo grazie anche al ruolo di Fikiret Fekeli nella soap opera turca: "Dopo essermi laureato in ingegneria all'università volevo tornare nel mio paese natale per esercitare la professione ma i miei amici mi dicevano di provare a fare l'attore", racconta Furkan: "La mia fidanzata di allora mi ha lasciato è così ho deciso di iniziare a recitare".

Alla domanda sulla situazione sentimentale attuale Furkan Palali, che nella serie turca interpreta il tormentato personaggio di Fikret, rivela: "Da quattro mesi sono fidanzato con Ezgue. Le dinamiche della professione creano spesso dei problemi per la mancanza di tempo ma lei riesce a comprendermi perché anche lei fa l'attrice", racconta. E sull'ipotesi di creare una famiglia aggiunge: "Vorrei un figlio ma bisogna aspettare il momento giusto".