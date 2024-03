"C'è posta per te", Furkan Palali è la sorpresa di Roberta a sua madre

Furkan Palali di "Terra amara" è l'ospite della nona e ultima puntata di C'è posta per te. L'attore che nella soap opera interpreta Fikret, aiuta Roberta a dire grazie a sua mamma. Nonostante la morte del padre quando aveva solo 13 anni, l'infanzia e l'adolescenza segnate dai sacrifici della donna rimasta sola con due bambine da crescere, Roberta vuole dire alla madre che non cambierebbe nulla del suo passato.

"Mamma voglio dirti che ogni volta che guardo i miei figli spero sempre di essere per loro quello che sei stata e sei tu per me, anche se delle volte non ti senti abbastanza o ti senti in colpa. Se dovessi mai scegliere una mamma nel mondo, sicuramente sceglierei te", afferma Roberta.

Dalla scalinata entra Furkan Palali, vincitore del Golden Butterfly Awards, con in mano una statuetta degli oscar. "So che non vuoi farti chiamare signora e per questo ti do del tu. Questo è per te, l'oscar della mamma migliore. Hai fatto delle cose bellissime nella tua vita, ora è arrivato il momento di rilassarti e trovare del tempo per te" ha detto l'attore consegnando la statuetta e dei regali per i nipotini della donna. "Che dici se ci facciamo delle promesse? Io ti prometto che io e Giuseppe ci saremo sempre per te e Federica però tu mi devi promettere di non sentirti più in colpa e di dedicare del tempo a te stessa" conclude Roberta.