Funerali Luca Giurato: applausi della folla all'arrivo feretro

Luca Giurato dovrebbe essere cremato a Civitavecchia per poi essere sepolto a Santa Marinella. Tra le tante persone presenti, anche colleghi e amici del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica. Presente l'amica e collega Eleonora Daniele: "Luca aveva un mondo a colori in cui ci trascinava. Il bene che gli volevo era incredibile, per me oggi è un giorno tristissimo".