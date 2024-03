Addio a Fritz Wepper, il celebre assistente Harry dell'ispettore Derrick

Tgcom24

La star televisiva, che da anni lottava ripetutamente con problemi di salute e oltre alla moglie Susanne, lascia la figlia Filippa di 12 anni.





La carriera Dal 1974 al 1998, Wepper è stato il numero due e il braccio destro di Stephan Derrick, interpretato da Horst Tappert, nella serie tv "L'Ispettore Derrick", ruolo per il quale è diventato celebre anche in Italia. Wepper ha raggiunto però il grande successo già prima, come Harry Klein, assistente del commissario Keller (interpretato da Erik Ode) nell'omonima serie "Der Kommissar" andata in onda dal 1969 al 1974.



Lo stesso Harry Klein, ma con i gradi di ispettore, divenne poi il fidato assistente (nella finzione a seguito di trasferimento) dell'ispettore capo Stephan Derrick nella serie "L'ispettore Derrick", ruolo che ha interpretato per 25 anni, dal 1974 al 1998, e che lo ha rese una figura di culto in tutto il mondo. Altrettanto curiosamente, il suo posto di assistente in "Der Kommissar" fu assunto dal fratello minore (nella vita e anche nella finzione) Elmar Wepper, con il quale l'attore recitò, oltre che nell'episodio del passaggio di consegne (episodio 71 "Spur von kleinen Füßen" del 22/03/1974) anche in altri film come Eine verrückte Familie (1957) e serie televisive come Zwei Brüder (dal 1994).

Nel 1972 Wepper ha recitato accanto a Liza Minnelli nell'importante ruolo di Fritz Wendel nella trasposizione cinematografica del musical "Cabaret", film vincitore di ben otto premi Oscar) per la regia di Bob Fosse.

Oltre che per la sua partecipazione al telefilm "L'ispettore Derrick", Wepper è conosciuto in Italia

per un'altra serie tv, in cui recitava nel ruolo del sindaco Wolfgang Wöller accanto a Jutta Speidel 'Um Himmels Willen' (nota in Italia come 'Un ciclione in convento'), che per anni è stata tra le serie televisive più viste in Germania e che è andato in onda su Raiuno in Italia a partire dal 2002. Wepper ha portato avanti questo ruolo fino alla cancellazione della serie dalla TV tedesca, avvenuta nel 2021.

Nel 2004 è tornato a dare la voce al personaggio di Harry Klein nel film d'animazione "Derrick – Die Pflicht ruft".



L'ispettore Derrick Dieci anni dopo l'ultimo ciak di Derrick, Horst Tappert è morto all'età di 85 anni. Wepper ha tenuto l'orazione funebre in occasione della morte del collega nel 2008.

Grazie ai suoi modi gentili, pacati e al suo lato fortemente umano Derrick ha incarnato un nuovo genere di ispettore di polizia, divenuto un'icona per tutti i suoi appassionati, principalmente il pubblico familiare della tv generalista. L'ispettore, che Tappert definì il Don Chisciotte della tv, è il personaggio tedesco più conosciuto e apprezzato nel mondo. La serie è stata seguita in centoventi Paesi. Grazie a Derrick, Horst Tappert è stato il primo attore tedesco ad aver avuto fan club all'estero. E siccome questi club si trovano anche in Italia, Olanda e Francia si può dire Tappert, insieme al suo ruolo in televisione, sia diventato un ambasciatore non ufficiale della Repubblica Federale di Germania. Tappert, che ha interpretato Derrick per quasi un quarto di secolo (1974-1998: oltre 280 episodi), ha proseguito fino al limite di età che si era imposto.

L'attore si è ritirato definitivamente dalle scene nel 2003 subito dopo la presentazione del suo ultimo film-tv "Herz ohne Krone" (Un cuore senza corona).