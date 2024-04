I fratelli Keskin di "Terra amara": "Siamo entrambi ancora single"

"Siamo entrambi single". Ospiti a "Verissimo", gli attori turchi Ergün Metin ed Erkan Bektaş, che in "Terra amara" interpretano i fratelli Vahap e Abdülkadir Keskin, parlano d'amore.

Il secondo, 52 anni, ha un figlio (Umut Acar, nato nel 2009 dal matrimonio con Çiçek Acar), che non ama particolarmente la sua popolarità: "Quando camminiamo insieme, capita che mi fermino per delle foto e mio figlio ha la percezione che questo sottragga del tempo a lui che mi vorrebbe tutto per sé. A lui non piace molto che io sia famoso".

Il collega 39enne, invece, è non ha prole, ma amerebbe avere un figlio: "Quando sarà il momento giusto, mi piacerebbe diventare papà. È uno dei miei sogni".