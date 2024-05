Franco Di Mare, la moglie e la figlia: "Ci ha fatto sorridere fino alla fine"

A ricordare Di Mare è anche la figlia adottiva Stella: "Papà era una persona eccezionale, talvolta incostante, ma quando c'era, sempre portatore di stimoli ed esperienze uniche. Con il suo entusiasmo sapeva rendere particolari anche momenti normali. Come una gita in barca, mangiando i ricci pescati da lui, mentre ci narrava una storia di mare o, da grande appassionato di cucina, svelava i segreti di una ricetta fatta con amore". Non a caso Franco Di Mare era pieno di amici: "Papà sapeva mettere a proprio agio chiunque: per lui esistevano solo le persone, con la loro unicità e la propria ricchezza".

"Continuare la battaglia che ha intrapreso"

In un'intervista a Repubblica, Stella esprime anche un chiaro intento e cioè quello di "continuare la battaglia che ha intrapreso papà perché la sua malattia sia riconosciuta come professionale mi sembra il minimo che io possa fare per onorarlo". A lungo inviato in teatri di guerra nella ex Jugoslavia, Di Mare poche settimane prima di morire aveva infatti annunciato di avere "un mesotelioma, un tumore molto cattivo".