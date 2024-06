Francesco Chiofalo dopo il ricovero d'urgenza: "Attacco epilettico, non per problemi agli occhi"

Francesco Chiofalo torna a parlare dopo il ricovero d'urgenza dei giorni scorsi. L'influencer aveva comunicato ai suoi follower di essere stato trasportato in Pronto Soccorso per un problema non precisato, spiegando di non vedere più bene. Molti, quindi, hanno subito pensato al recente intervento a cui si è sottoposto Chiofalo: il cambio di colore degli occhi che gli ha permesso di trasformarli da marroni in azzurri.