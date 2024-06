Fan in apprensione per Francesco Chiofalo, ricoverato d'urgenza in ospedale: "Che disastro, mannaggia", dice l'influencer ed ex concorrente di "Temptation Island", ai paramedici, mentre è su una barella in ambulanza, come si vede in un video condiviso nelle sue storie Instagram. E in ospedale aggiunge: "Non ci vedo più nemmeno bene!".