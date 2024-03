Francesco Arca: "Sulla morte di mio padre troppe incongruenze"

Ospite a "Verissimo" l'attore Francesco Arca ha presentato il suo libro dedicato al padre, morto il 23 dicembre 1995 in circostanze misteriose durante una battuta di caccia. "Qualcosa è andato storto ma non hanno raccontato una versione vicina alla verità", spiega. "Ci sono incongruenze che sono venute fuori non solo nei giorni successivi ma anche dopo anni". E aggiunge: "Spero che il libro serva a risvegliare la coscienza di chi quel giorno era con lui".

Leggi Anche Veronica Peparini e Andreas Muller sono diventati genitori: ecco le gemelle appena nate

Nel corso dell'intervista Francesco Arca esprime tutta l'amarezza per la chiusura definitiva delle indagini su un caso che dal suo punto di vista lascia aperti ancora molti interrogativi. "Nella vita ho capito che non sempre si può arrivare a una verità. Passata la rabbia oggi sarei pronto a perdonare in cambio di un pizzico di verità", spiega l'attore che sul decesso del padre, quando aveva 16 anni, non esclude la pista dell'omicidio colposo.