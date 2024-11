Francesca De André: "Ho bevuto detersivo pensando fosse yogurt, ho rischiato la morte"

"A casa sereni e tu scambi il bicchiere lasciato lì per sbaglio di detersivo per yogurt. Ho rischiato la morte oggi e forse anche chi si è preoccupato per me quando mi ha vista e sentita stare male, urlare per il dolore delle corrosioni interne ed essere costretta a correre in ospedale. Il detersivo ha rischiato di perforarmi fegato, appendice, stomaco, intestino. Per non parlare degli apparati respiratori e gastrointestinali corrosi. Mi sento di dire: 'State attenti', soprattutto ai bambini e agli animali che possono averne accesso. È un attimo. Ora siamo qui, dopo non si sa", ha scritto De André.