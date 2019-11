Francesca De André contro Daniela Martani: "Non mi toccare oca che finisce male"

Francesca De André scatenata contro Daniela Martani che a "Pomeriggio Cinque" torna a difendere la causa animalista. “Sei finta, una quaquaraquà, vieni qua con lo struzzo finto ma lo fai solo per esibizionismo”, questa l’accusa della figlia di Cristiano De André.

Una raffica di insulti che non è piaciuta all’ex gieffina vegana: “Sei volgare e ignorante. Si può essere alla moda senza uccidere animali”. Ma De André non si trattiene e va avanti con gli insulti: “Sei un’oca, uno struzzo di plastica", conclude Francesca che poi avverte Daniela: “Non mi toccare che finisce malissimo”.