Francesca Chillemi: "Ho vissuto un amore tossico"

Ospite a "Verissimo" Francesca Chillemi, impegnata con la seconda stagione della serie "Viola come il mare", già visibile su Mediaset Infinity e in onda su Canale 5 dal 3 maggio, parla di un'esperienza di amore tossico vissuta durante l'adolescenza. "Ero piccolina, è stata una cotta adolescenziale e fortunatamente non è durata tantissimo" ha spiegato l'ex Miss Italia (2003).

"Ho vissuto delle cose non piacevoli che all'epoca non ero neanche in grado di gestire, - ha confidato l'attrice - non ne avevo parlato con nessuno, né con mia madre né con mio padre, è finita velocemente per questo non ho avuto il bisogno di parlarne con i miei genitori. Ho provato a gestirla da sola ma mi aveva dato parecchia agitazione. È successo prima che diventassi Miss Italia" ha raccontato Francesca Chillemi.

"È stata un'esperienza che non mi ha portato conseguenze nei miei rapporti con gli uomini. Ho l'immagine di un padre bella accanto a me, il primo che arriva non può portarmela via" ha concluso.