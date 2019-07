Taylor Mega finisce in topless per il suo milionario

Tempo di mare e topless per Taylor Mega. Dopo i trapper Sfera Ebbasta e Tony Effe della Dark Polo Gang, la provocante influencer sta passando l'estate con il magnate iraniano Hormoz Vasfi. In Costa Smeralda i due si godono la bella vita e al milionario Taylor riserva panorami mozzafiato. "Diva e Donna" li ha pizzicati in spiaggia tra topless, coccole e toccatine hot. Al settimanale la Mega ha confermato che Hormoz è al suo fianco da tre mesi e che la differenza d'età non conta: "Al cuor non si comanda. Erano anni che provava a conoscermi. Si è fatto notare con un corteggiamento romantico, mi ha colpita con 100 rose rosse al giorno. Ha voluto conquistarmi a tutti i costi, è stata una bella dimostrazione".