Silvia Toffanin e la figlia Sofia Valentina: due gocce d’acqua

L’impressionante somiglianza tra Pier Silvio Berlusconi e il figlio 14enne Lorenzo Mattia nei giorni scorsi ha suscitato l’interesse dei media. Ma anche Silvia Toffanin - conduttrice di Verissimo e compagna dell’amministratore delegato di Mediaset - e la secondogenita Sofia Valentina sembrano due gocce d’acqua, com'è evidente da questi scatti di fine estate in Costa Azzurra. Un'affinità che va ben oltre l'aspetto fisico: Sofia, che compirà 9 anni proprio in questi giorni, non solo ha ereditato i lineamenti della mamma, ma anche un'eleganza naturale che si riflette nel suo portamento, nei gesti delicati e nell'atteggiamento sempre garbato. Una connessione tra madre e figlia che non passa certo inosservata.