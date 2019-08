Sex symbol con spirito green, Jason Momoa festeggia 40 anni: compleanno ambientalista per la star de "Il Trono di Spade"

Dopo la festa a sorpresa organizzata dai suoi amici (tra cui la collega Emilia Clarke) qualche giorno prima del suo compleanno, Jason Momoa festeggia 40 anni l'1 agosto. E lo fa in maniera particolare, condividendo su Instagram le immagini della sua partecipazione a una manifestazione di nativi hawaiani che cercano di bloccare la costruzione di un gigantesco telescopio sulla montagna più alta delle Hawaii. Nelle foto, l'attore (nato alle Hawaii) ha una corona di foglie al collo e in testa mentre partecipa a una cerimonia nel luogo di protesta. L'attore ha iniziato la sua carriera come fotomodello ed è stato lanciato nel mondo dello spettacolo dalla serie "Baywatch" (dal 1999 al 2001). Ma con il ruolo di Khal Drogo nella prima stagione di "Il Trono di Spade" si è imposto al grande pubblico. Ha poi sfondato anche al cinema grazie al ruolo di Aquaman, personaggio dei fumetti e dell’Universo Cinematografico DC nei film "Justice League" e "Aquaman". Momoa si è rivelato al pubblico soprattutto per una miscela esplosiva di sex appeal ormai universalmente riconosciuta che è anche figlia della fusione di tratti dei nativi americani (ereditati dalla madre) e dei nativi hawaiani (ereditati dal padre).