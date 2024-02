07 febbraio 2024 11:48

Sanremo 2024, Mengoni e i "preser-bacini" per "baci con gli stessi diritti"

Dal materassino anti-tuffo di Cavallo Pazzo alla scopa di Gianni Morandi: Marco Mengoni arriva sul palco dell'Ariston munito di tutti gli strumenti per prevenire eventuali emergenze al Festival di Sanremo 2024. Ma soprattutto distribuisce "preser-bacini", filtri di plastica trasparente per scongiurare il rischio di nuovi casi Rosa Chemical, e sottolinea: "Tutti i baci hanno gli stessi diritti, vi potete baciare senza fare scandalo". Il "preser-bacino" è un oggetto che serve per evitare il bacio in bocca tra due concorrenti: "Non e' un vero bacio se le labbra non si toccano", dice Mengoni scherzando, prima di baciare Giovanna, la moglie di Ama. "Vi potete baciare senza fare scandalo", commenta Amadeus.