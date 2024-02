07 febbraio 2024 11:41

Sanremo 2024, Marco Mengoni sul palco con scopa e manette

Tra gli accessori che il co-conduttore Marco Mengoni ha portato sul palco del Festival di Sanremo, spiccano due manette. Sono un riferimento ironico al caso Bugo-Morgan, che nel 2020 si separarono in malo modo durante la loro esibizione, con Bugo che abbandonò il palco dopo che Morgan cambiò le parole della loro canzone. Per evitare che si ripetano simili incidenti tra i duetti in gara quest'anno, Mengoni ha deciso di 'legare' i cantanti tra loro con le manette, liberandoli solo dopo averli presentati ad Amadeus, il direttore artistico della manifestazione. Ma le manette non sono l'unico oggetto che Mengoni ha usato per fare delle battute sui precedenti festival. Ha anche mostrato un retino per raccogliere gli spartiti che i maestri d'orchestra lanciarono per protesta nel 2010; una scopa per pulire le rose che Blanco distrusse nel 2023, provocando l'ira di Gianni Morandi; e un telecomando per controllare gli applausi del pubblico e il microfono dei co-conduttori. Con queste gag, Mengoni ha dimostrato di avere senso dell'umorismo e di conoscere bene la storia del Festival di Sanremo.