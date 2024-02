09 febbraio 2024 12:50

Sanremo 2024 - La scopa di Morandi è la protagonista sul palco

Al Festival di Sanremo 2024 protagonista sul palco dell'Ariston è la scopa. Si tratta di una citazione dell'episodio dello scorso anno quando Gianni Morandila usò per togliere i fiori distrutti dal palco dopo l'esibizione di Blanco. In questa edizione i cantanti in gara lo fanno invece per guadagnare punti nel gioco del Fantasanremo.