Pamela Anderson lancia un messaggio con top trasparente e niente slip: "Nessuno è onesto"

Pamela Anderson ha scelto uno scatto provocante e bollente (che ha già guadagnato migliaia di visualizzazioni, ndr) per lanciare un criptico messaggio di denuncia delle menzogne. Accovacciata senza slip e con una camicia trasparente, che lascia poco all'immaginazione, l'ex bagnina sexy di Baywatch ha scritto su Instagram: "Credi nelle bugie per imparare finalmente a fidarti solo di te stesso ... è davvero così importante? Nessuno è onesto al 100%. Soprattutto quelli che accusano gli altri di essere inaffidabili. È la natura umana. E' normale essere aperti, vivere, non temere. Lasciali mentire, è un posto solo e triste altrimenti - pensare tanto a se stessi. Preferisco credere a tutto ... e tutti. Perché no? Tu sai la verità e il resto è solo divertimento".