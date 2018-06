Sorridente nell'ultimo scatto social su Instagram così come alla sfilata di Giorgio Armani, avvenuta in occasione della Milan Fashion Week. Nadia Toffa, fotografata su "Chi", sta continuando la sua battaglia contro la malattia, ma non perde occasione per svagarsi, anche partecipando a eventi mondani come questo. "Che bello ridere e divertirsi tra amici" ha scritto di recente sui social, mostrandosi come sempre positiva.