08 ottobre 2021 16:06

La squadra di "Tu Si Que Vales" torna con performance imperdibili

Sabato 9 ottobre, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con il talent show "Tu Si Que Vales". Schierati in giuria come sempre Gerry Scotti, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammuccari e Sabrina Ferilli, giurata popolare. Alla conduzione invece Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.