17 maggio 2021 11:38

"Isola dei Famosi", tregua in attesa del verdetto del televoto: limbo e bagno in mare per tutti

Andrea Cerioli, Ignazio Moser e Roberto Ciufoli sono stati i nominati della diciassettesima puntata dell'"Isola dei famosi". Il verdetto del televoto si apprenderà nel corso del nuovo appuntamento con il reality in onda lunedì 17 maggio su Canale 5.

CLICCA E GUARDA LO SPECIALE SU "L'ISOLA DEI FAMOSI 2021"

Se fame, debolezza e discussioni stanno rendendo sempre più difficile la permanenza su Playa Palapa, i naufraghi hanno messo un po' da parte le acredini che continuano a persistere tra ex arrivisti e primitivi dopo l'unione dei gruppi. I concorrenti si sono così divertiti a ballare il limbo sulla spiaggia prima di tuffarsi in mare tutti per mano, tra risate e schizzi.