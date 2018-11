Non si nascondono più Giulia De Lellis e Irama. La loro storia non è più un segreto e il settimanale "Chi" li sorprende mentre si baciano a Roma. L'influencer ha portato il cantante in famiglia, per le presentazioni ufficiali. Tra mamma Sandra, la sorella Veronica e la nipotina Matilde, i punti fermi di Giulia, e Irama è subito feeling...