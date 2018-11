Il "Maurizio Costanzo Show" saluta con Lino Banfi, Emma, Rita Pavone e Federica Panicucci

clicca per guardare tutte le foto della gallery

Mercoledì 28 novembre, in seconda serata su Canale 5, va in onda l'ultima puntata di questa serie del "Maurizio Costanzo Show". Sul palco degli Studi Voxson in Roma ci saranno moltissimi ospiti: Lino Banfi, Rita Pavone, Elettra Lamborghini, Rino Barillari ed Emma Marrone. E ancora Federica Panicucci, Filippo Bisciglia, Gianni Ippoliti, Salvo Sottile, Dado, il cardiochirurgo dell’Ospedale San Raffaele di Milano il Prof. Alessandro Castiglioni, il Vice Direttore del servizio Polizia Postale e delle Telecomunicazioni Lucia De Lemmi e David Fabbri, il ragazzo di Scarperia (Fi) vittima di bullismo.