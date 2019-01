Giulia Salemi e Francesco Monte, amore al bacio

Giulia Salemi e Francesco Monte sono inseparabili. "Chi l'ha detto che le favole non esistono?", ha scritto la bellissima persiana su Instagranm postando una foto di loro due che si baciano davanti al mare, a Taranto, dove gli ex gieffini hanno trascorso insieme il Capodanno. Ora rieccoli ancora insieme, a Roma, alla sfilata di Moschino, più affiatati che mai tra baci e coccole. Monte ha dimenticato per sempre Cecilia Rodriguez, che nel frattempo ha annunciato di voler sposare Igrazio Moser forse per attirare l'attenzione sulla coppia (la sorella di Belen ha anche defollowato da Instagram la Salemi, ndr), visto che ormai non si parla che dei "Fralemi". Dal canto loro Giulia e Francesco si stanno conoscendo fuori dalla Casa di Cinecittà. E riscoprendo una sintonia che magari li porterà a convivere. Chi vivrà vedrà...