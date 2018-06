Giulia De Lellis, estate bollente: nuovo scatto sensuale su Instagram

Estate bollente per Giulia De Lellis, da qualche tempo tornata single dopo la fine della storia d'amore con Andrea Damante. L'ultimo scatto social dall'ex Gf Vip, che la ritrae sensuale sul trampolino di una barca in mezzo al mare, ha infiammato i follower, superando quota 150mila like in un'ora. Intanto aumentano le ipotesi social di un ritorno di fiamma della coppia. Ai fan più attenti non sono sfuggiti alcuni indizi: le sue ultime foto (come da indicazione geografica a margine dei post) sono state scattate in Sardegna. E anche l'ultimo scatto postato da Damante vede il dj ed ex tronista sdraiato su una barca con l'indicazione "Sardinia". Nelle stories poi un altro indizio: Damante si tuffa dal trampolino di una barca che sembra molto simile a quello su cui è adagiata la De Lellis nello scatto hot con il filtro in bianco e nero. E' la prova che sta tornando il feeling? Di recente i due sono stati fotografati insieme ma solo per motivi professionali. Quindi la De Lellis, sempre nelle stories, ha pubblicato una foto con didascalia: "Quando mi fidanzerò, prometto che lo dirò". I fan sono in trepidante attesa...